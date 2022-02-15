Против мужчины, живущего рядом с космодромом в Плесецке, возбудили дело о госизмене

В Архангельской области возбудили уголовное дело по статье 275 УК (госизмена) в отношении жителя рабочего поселка Плесецк Рамиза Намазова, передает ТАСС. ФСБ, ведущая это дело, ходатайствует о помещении мужчины, который пока имеет статус подозреваемого, под стражу. Судить его собираются в Лефортовском районном суде столицы.

Источник агентства рассказал, что северянин живет в непосредственной близости от космодрома в Плесецке. О Намазове известно, что он занимался или продолжает заниматься предпринимательской деятельностью.