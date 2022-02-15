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Новости 17:59

Дочь Гергиева заявила, что желала Беглову "политической смерти"

фото ЗакС политика Дочь Гергиева заявила, что желала Беглову "политической смерти"

Дочь дирижера Валерия Гергиева Наталия прокомментировала свой пост во "ВКонтакте" с пожеланием смерти губернатору Александру Беглову. По словам певицы, она желала градоначальнику исключительно "политической смерти", сообщила 15 февраля "Фонтанка".

"Очень грубо и резко я высказалась, что мне не свойственно в обычной жизни, и мой пост имел иное послание, под моими "пожеланиями смерти" имели место метафоры, а не физические пожелания смерти другому человеку. Я пожелала политической смерти. Но это поняли немногие", — цитирует Гергиеву издание.

Как уточнила петербурженка, о своем поступке она не жалеет.

Пост с проклятиями в адрес Беглова, чиновников правительства и депутатов Госдумы появился на странице Гергиевой 12 февраля. Как объяснила женщина, перед этим ее не пустили в кафе с ребенком и пригрозили вызвать полицию. Спустя два дня пост исчез — по словам певицы, публикацию без спроса удалил ее муж.


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