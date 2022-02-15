У Балтийского вокзала установят памятник дореволюционному министру Хилкову

В течение года петербуржцам обещают создать новое общественное пространство, которое разместится между Балтийским вокзалом и Музеем железных дорог. Его доминантой призван стать памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову, находившемуся в этой должности в годы правления последнего российского императора Николая II. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Ожидается, что монтаж памятника состоится в октябре. Пока же у горожан есть возможность проголосовать за лучший его проект. Голосование ведется в официальной группе Музея железных дорог"ВКонтакте".

Новую зону отдыха и памятник откроют к 185-летию российских железных дорог и к пятилетию тематического музея, расположенного на площади Балтийского воказала.

С именем Михаила Хилкова связывают бурные темпы строительства железнодорожной инфраструктуры: за десять лет его работы запустили будущий Транссиб, а общая протяженность железных дорог выросла втрое.