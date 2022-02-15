На реставрацию особняка Румянцева потратят 46 миллионов

Стоимость реставрационных работ, начавшихся в особняке Румянцева на Английской набережной, превысит 46 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, состояние фасада здания близко к аварийному.

"Стоимость всех работ составляет 46 347 777 рублей. Реставрацию важно провести потому, что состояние фасада близко к аварийному, существует угроза обрушения архитектурных элементов. Последняя реставрация фасада была выполнена в 2002 году. В 1998 году были выполнены работы по усилению фундамента особняка Румянцева", — передает агентство со ссылкой на пресс-службу Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Реставрацией барельефа "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины" займется мастерская "Возрождение Петербурга". При этом в пресс-службе допускают возможность привлечения к работам дополнительных специалистов.

Особняк Румянцева — объект культурного наследия федерального значения. Первое каменное строение на участке появилось в 40-х годах XVIII века. В 1770-х годах здание было перестроено по проекту Жана Батиста Валлен-Деламота. Тогда оно обрело архитектурные пропорции, сохранившиеся до наших дней.

Фото: страница во «ВКонтакте» Государственного музея истории Санкт-Петербурга