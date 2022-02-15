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Новости 20:23

В комздраве заявили о достижении 100 %-ного коллективного иммунитета в Петербурге

фото ЗакС политика В комздраве заявили о достижении 100 %-ного коллективного иммунитета в Петербурге

Уровень коллективного иммунитета в Петербурге достиг показателя 100 %, заявил 15 февраля первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Всего в городе полностью вакцинированы 3,14 миллиона человек, включая 2 400 детей, добавил он.

"Если говорить о коллективном иммунитете — мы достигли 100 %", — объявил чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург". По его словам, в это число входят как переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные от него.

При этом часть привитых теряет полученный иммунитет из-за сроков давности. Речь идет примерно о 800 тысячах петербуржцев. Всего же к настоящему моменту ревакцинацию прошли 240 тысяч горожан, озвучил цифры Сарана.

Между тем, согласно данным, озвученным 11 февраля вице-премьером Татьяной Голиковой, на прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в Петербурге составлял 85,8 %. Что касается данных по всей России, то они снизились до отметки 61,9 %.

Фото: pixabay


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