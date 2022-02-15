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Суд над Навальным продолжится 21 февраля

фото ЗакС политика Суд над Навальным продолжится 21 февраля

Рассмотрение двух дел политика Алексея Навального продолжится 21 февраля в 10:00. Об этом 15 февраля сообщает "Медиазона"*.

Выездное заседание Лефортовского суда состоялось сегодня в ИК-2 города Покрова, где отбывает наказание Навальный. На просьбу адвоката Вадима Кобзева озвучить следующие даты судья Маргарита Котова сообщила, что они будут проходить всю следующую неделю, но с исключениями. В качестве примера она привела дату 23 февраля — официальный выходной в России.

Алексея Навального судят по делам о мошенничестве в крупном размере (ст. 159 УК РФ) и о неуважении к суду (ст. 297 УК РФ). По версии следствия, оппозиционер обманул своих жертвователей, похитив 2,7 млн рублей. В деле имеется четверо потерпевших, которые утверждают, что переводили политику деньги, а тот якобы потратил их на собственные нужды. Кроме того, следствие считает, что на суде по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко в 2021 году Навальный неоднократно оскорблял судью Веру Акимову и прокурора Екатерину Фролову. Сам оппозиционер вину отрицает.

*"Медиазона" внесена Минюстом в список СМИ-иностранных агентов


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