Смольный готов отдать более 70 млн рублей на продвижение Петербурга в ОАЭ и Саудовской Аравии

Власти Северной столицы готовы отдать свыше 70 млн рублей на повышение туристической привлекательности Петербурга среди жителей Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, которым будут рассказывать о гастрономических и культурных прелестях города. Страны выбраны Смольным не случайно: обычно их жители тратят заметно больше остальных туристов.

На соответствующие тендеры обратил внимание "Деловой Петербург". Закупки объявило СПб ГБУ "Городское туристско–информационное бюро". Победителей выберут до конца текущего февраля.

Продвигать город на Неве только в Дубае будут за 37,7 млн рублей: реклама должна транслироваться не только в локальном аэропорту, но и на улицах города.

За рекламу Петербурга в Эр-Рияде Смольный готов отдать 34,9 млн рублей: в эту сумму входит только презентация в аэропорту.

В техническом задании к закупкам уточняется, что их цель — сформировать "позитивный и привлекательный образ города в глазах целевой аудитории" на Ближнем Востоке.

Пиар-кампания о Петербурге должна продлиться в ОАЭ и Саудовской Аравии до 10 декабря 2022 года. По итогам подрядчики обязуются предоставить Смольному отчёт о её эффективности.