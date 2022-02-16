Суд обязал РЖД восстановить незаконно снесенный корпус вокзала в Парголово

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск петербургского КГИОП, поданный к Российским железным дорогам. Теперь ОАО "РЖД" должно восстановить демонтированный служебный корпус вокзала в Парголово. О результатах разбирательства комитет сообщил 16 февраля на своем сайте.

Здание на Вокзальной улице, 26, было признано частью объекта культурного наследия регионального значения. В 2016 году КГИОП утвердил охранное обязательство, по которому РЖД было предписано отреставрировать постройку. Однако проектная документация так и не поступила на рассмотрение в комитет.

О том, что здание было снесено, сотрудники КГИОП узнали в декабре 2020 года. Тогда же они зафиксировали факт самовольных работ в здании вокзала. Так, вместо мраморных подоконников чиновники обнаружили деревянные, а вместо оригинальных чугунных батарей и исторических оконных и дверных заполнений — новые.

После этого КГИОП подал на РЖД в суд, требуя обязать компанию восстановить служебный корпус и исправить последствия несогласованного ремонта. Данные требования были судом удовлетворены.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о монтаже подвесного потолка в одном из залов Витебского вокзала. После огласки работы остановили, а КГИОП подал в суд на РЖД, требуя восстановить поврежденную лепнину и иные элементы потолка.