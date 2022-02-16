Льдина прошибла голову петербуржцу на Измайловском проспекте

Очередной инцидент с падением глыбы подтаявшего льда на голову петербуржцу произошёл 16 февраля в Московском районе: в районе дома № 18 по Измайловскому проспекту, во дворе, на пешехода свалилась отколовшаяся наледь, сообщают очевидцы в паблике "Мегаполис. ДТП и ЧП Петербург".

Свидетели произошедшего положили пострадавшего на теплоцентраль, проходящую во дворе рядом с техническим зданием, с которого и сорвался лёд.

В течение 15 минут, пока ехала скорая помощь, он был в сознании, но к моменту прибытия медиков ему начало становиться хуже.

К месту ЧП приехала полиция.

Напомним, днём 14 февраля на петербурженку, шедшую по Садовой улице, свалился лёд. Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу. СК начал проверку.