Прокуратура потребовала отремонтировать дороги на юге Петербурга

Прокуратура Пушкинского района внесла представление в адрес руководства АО "Автодор" после проведенной проверки. Как сообщили в ведомстве 16 февраля, от компании потребовали убрать ямы в дорожном полотне на нескольких улицах и шоссе.

Речь идет о перекрестках Павловского шоссе и улицы Кедринской, Витебского проспекта и улицы Пушкинской, съезде с Киевского шоссе, а также о Красносельском шоссе и Волхонской развязке.

"На дорожном покрытии имеются многочисленные выбоины на проезжих частях, что препятствует безопасному передвижению участников дорожного движения и представляет угрозу их жизни и здоровью", — уточнили в прокуратуре.