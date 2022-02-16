Почти 2,4 тысячи подростков в Петербурге привились первой дозой вакцины

По состоянию на 16 февраля прививку первой дозой "Спутника M" получил 2 381 несовершеннолетний петербуржец. Из них 99 вакцинировались за последние сутки, сообщает городской оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в Петербурге насчитывается 2,37 миллиона получивших первичную дозу вакцины (без учета привитых "Спутником Лайт"). Полностью вакцинировались от ковида 2,95 миллиона петербуржцев, причем 4 178 из них завершили курс за прошедшие сутки.

Более 149 тысяч человек лечатся на дому, еще 8 617 горожан находятся в стационарах с ковидом и пневмониями. За последние сутки госпитализация потребовалась 620 пациентам, при этом 765 были выписаны. Всего в "красных зонах" Петербурга развернуто 9 790 коек.

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