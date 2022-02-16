Госдума разрешила отнимать в казну средства коррупционеров

Депутаты Госдумы приняли 16 февраля в третьем, окончательном чтении поправки к законам "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Норма позволяет обращать в доход государства средства со счетов коррупционеров в случае, если те не смогут подтвердить законность их получения.

Под действие закона попадают чиновники, сотрудники госкорпораций и других структур, обязанные подавать декларации о доходах и имуществе. Равным образом требование коснется их супругов и несовершеннолетних детей, сообщается на сайте Госдумы.

Речь идет о суммах, превышающих 10 тысяч рублей, отметил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам парламентария, действующее законодательство позволяет изымать в пользу государства незаконно нажитое имущество коррупционеров — земельные участки, недвижимость, машины и ценные бумаги. Однако "нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе прописано не было", — уточнил Пискарев.