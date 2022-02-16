Власти Центрального района решили увеличить штат дворников

Чиновники из администрации Центрального района Петербурга сочли необходимым увеличить штат дворников, работающих на улицах. По состоянию на среду, 16 февраля, центральные городские магистрали убирал 781 специалист ручного труда.

В администрации отметили, что накануне территорию района чистили 777 дворников.

"В уборке дворовой территории района задействованы 781 специалист ручного труда и 32 единицы техники управляющих компаний и ТСЖ. Израсходовано более 10 тонн противогололедных материалов", – отчитывается пресс-служба районной администрации.

В среду из дворов Центрального района убрали 1280 кубометров осадков.

Напомним, что петербургских автовладельцев могут заставить освобождать придомовые территории от машин во время уборки.