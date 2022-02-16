ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:52

Власти Центрального района решили увеличить штат дворников

фото ЗакС политика Власти Центрального района решили увеличить штат дворников

Чиновники из администрации Центрального района Петербурга сочли необходимым увеличить штат дворников, работающих на улицах. По состоянию на среду, 16 февраля, центральные городские магистрали убирал 781 специалист ручного труда.

В администрации отметили, что накануне территорию района чистили 777 дворников.

"В уборке дворовой территории района задействованы 781 специалист ручного труда и 32 единицы техники управляющих компаний и ТСЖ. Израсходовано более 10 тонн противогололедных материалов", – отчитывается пресс-служба районной администрации.

В среду из дворов Центрального района убрали 1280 кубометров осадков.

Напомним, что петербургских автовладельцев могут заставить освобождать придомовые территории от машин во время уборки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама