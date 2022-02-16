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Новости 18:59

Более половины россиян считают систему здравоохранения неэффективной

фото ЗакС политика Более половины россиян считают систему здравоохранения неэффективной

В общей сложности 54 % россиян заявили, что не считают систему здравоохранения в стране эффективной, свидетельствуют результаты опроса "Левада Центра"*. Склонны положительно оценивать отечественную медицину 24 %.

Согласно данным опроса, 31 % респондентов заявили о полном согласии с утверждением, что российская медицинская система неэффективна. Еще 23 % ответили, что "скорее согласны".

По сравнению с 2011 годом доля недовольных российским здравоохранением увеличилась только на один процентный пункт. В то же время заметно перераспределение мнений внутри этой группы: 11 лет назад только 25 % говорили о полном согласии с тезисом и 28 % — об относительном согласии.

О своем доверии российской системе здравоохранения социологам сообщили 22 % респондентов. Обратной точки зрения придерживаются 39 %, а еще 38 % доверяют "в какой-то мере". При этом сильнее прочих не доверяют здравоохранению россияне со слабым здоровьем — 58 % из них заявили об этом.

Стоит отметить, что врачам россияне доверяют сильнее, чем медицине в целом. 53 % говорят о том, что медикам можно доверять. Противоположные настроения характерны только для 15 % соотечественников.

*"Левада-Центр" внесён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов

Фото: pixabay


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