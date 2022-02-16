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Новости 18:58

Минздрав: 98% несовершеннолетних лечатся от COVID-19 на дому

фото ЗакС политика Минздрав: 98% несовершеннолетних лечатся от COVID-19 на дому

В России порядка 17% от общего количества COVID-больных являются дети, известил 16 февраля глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время заседания координационного совета при правительстве РФ.

При этом, по словам министра, большая часть из болеющих несовершеннолетних - 98% - проходят лечение от ковида на дому, а в больницах лежит 10 233 ребёнка.

Тяжело переносят болезнь менее 3% госпитализированных детей.

"Эффективные методы терапии, консультации с федеральными специалистами — полностью всё отработано", - заверил глава Минздрава.

Министр добавил также, что по всей России вакцинацию прошли свыше 60 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет.


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