Себестоимость строительства в Петербурге выросла за год наполовину

В 2021 году себестоимость строительства в Петербурге выросла в среднем на 50 %. Следствием этого стало подорожание жилья — в сегменте масс-маркет цены выросли в среднем на 32 %, сообщает РБК со ссылкой на данные консалтингового центра "Петербургская недвижимость" (Setl Group).

Так, на 50 % увеличились затраты на строительство на возведение наземной части зданий, монолитный каркас подорожал на 52 %, а стоимость прокладки и монтажа внутренних инженерных сетей выросла на 60 %. Помимо этого, минеральная вата подорожала на 135 %, ПВХ-изделия — на 60 %, теплые полы — на 50 %.

"Учитывая стоимость материалов и самих работ, отделка стала дороже для девелопера на 68 %", — резюмировала руководитель консалтингового центра Ольга Трошева. По ее словам, рекордное удорожание продемонстрировали работы по остеклению балконов — они выросли в цене на 150 %.

По словам Трошевой, рост себестоимости строительства продолжится и в 2022 году. При этом цены на жилье станут расти не столь активно, как в предыдущие два года. В свою очередь, это способно привести к замедлению темпов ввода нового жилья на рынок, допустила эксперт.

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