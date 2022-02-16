Суд взыскал 19 миллиардов рублей с автодилера "Рольф" и его основателю

Химкинский городской суд в Подмосковье удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и его основателю Сергею Петрову об изъятии в пользу государства более 19 млрд рублей. Соответчиками по иску выступили ООО "Рольф Моторс" и ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург".

"Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме", — приводит "Интерфакс" слова адвоката Анатолия Куприянова, представлявшего интересы бизнесмена Петрова.

Как уточнил юрист агентству, решение суда "потрясло" ответчиков. Куприянов сообщил о планах обжаловать решение в Московском областном суде.

По версии Генпрокуратуры, Петров управлял "Рольфом", находясь в статусе депутата Госдумы. При этом он якобы не декларировал доходы, утверждает ведомство. Сам бизнесмен требования прокуратуры не признал.