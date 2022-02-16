ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 21:11

Суд взыскал 19 миллиардов рублей с автодилера "Рольф" и его основателю

фото ЗакС политика Суд взыскал 19 миллиардов рублей с автодилера "Рольф" и его основателю

Химкинский городской суд в Подмосковье удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и его основателю Сергею Петрову об изъятии в пользу государства более 19 млрд рублей. Соответчиками по иску выступили ООО "Рольф Моторс" и ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург".

"Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме", — приводит "Интерфакс" слова адвоката Анатолия Куприянова, представлявшего интересы бизнесмена Петрова.

Как уточнил юрист агентству, решение суда "потрясло" ответчиков. Куприянов сообщил о планах обжаловать решение в Московском областном суде.

По версии Генпрокуратуры, Петров управлял "Рольфом", находясь в статусе депутата Госдумы. При этом он якобы не декларировал доходы, утверждает ведомство. Сам бизнесмен требования прокуратуры не признал.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама