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Арбитраж Петербурга ввёл процедуру реализации имущества в отношении Валерия Израйлита

фото ЗакС политика Арбитраж Петербурга ввёл процедуру реализации имущества в отношении Валерия Израйлита

Петербургский Арбитраж начал процедуру реализации имущества в отношении совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, которого обвиняют в хищении 317 млн рублей.

"Информация о принятом судебном акте: решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", - указывается в карточке дела о банкротстве предпринимателя, которая размещена на портале "Электронное правосудие". ТАСС уточняет, что в материалах пока отсутствуют резолютивная и мотивировочная части решения.

К реструктуризации долгов Израйлита Арбатраж приступил осенью 2020 года, внеся в реестр требований кредиторов имеющийся у него перед "Балтинвестбанком" долг в размере 681 млн рублей.

Следует напомнить, что бизнесмен попался в руки правоохранителям зимой 2016 года. Его задержали в рамках уголовного дела о хищении денег, которые были выделены для проведения работ в порту Усть-Луга. Как полагают следователи, 317 млн рублей "ушли" на подконтрольные Израйлиту счета, после чего - украдены. В течение четырёх лет после задержания предприниматель провёл в стенах СИЗО, после чего его отпустили под домашний арест.


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