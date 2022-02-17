Во вселенной Minecraft создали масштабный макет Петербурга

На главном туристическом портале Северной столицы Visit Petersburg появился видеоролик, в котором любой желающий может ознакомиться с Петербургом, возведённым в игровой вселенной Minecraft.

В создании макета принимали участники фестиваля Big City Lights, который был учреждён комитетом по развитию туризма города. Фестиваль проходил в рамках масштабного международного проекта Build The Earth, чья цель - создать копию Земли со всеми городами во вселенной Minecraft.

В ролике о Петербурге детально представлен весь центр города на Неве. В создании виртуальной копии Северной столицы участвовали 80 человек - в том числе школьники и учащиеся техвузов, проживающих в разных концах Земли - от Архангельска до Тайюаня и Нью Йорка.

Фото: пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга