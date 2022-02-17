Горизбирком направил в ИКМО "Сенной округ" членов из прошлого состава

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 17 февраля приняла решение о кандидатах в новый состав избиркома муниципального образования "Сенной округ". Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа напомнил коллегам, что им необходимо выбрать половину нового состава – пять человек. Именно столько предложений по кандидатам и оказалось, отметил Зацепа.

- Иных предложений не поступило. Большая часть из представленных кандидатур являются членами ИКМО нынешнего состава, полномочия которого истекают. По результатам последних выборов 2019 года вопросов к этой избирательной комиссии муниципального образования у нас не имелось, - сказал запред ГИК.

Он перечислил кандидатов. Все их ФИО совпадают с действующим составом ИКМО. Среди них – председатель комиссии Александр Горский, заместитель председателя Елена Бережная, а также члены комиссии Надежда Боярская, Татьяна Евтушенко и Галина Козловская.

За их переназначение присутствующие члены Горизбиркома проголосовали единогласно. Окончательное решение о полном составе избиркома должен принять сам муниципалитет "Сенной округ".

Напомним, в 2019 году прошли выборы в 110 из 111 муниципалитетов Петербурга. Кампания сопровождалась различными скандалами: кандидатов в депутаты не пускали в помещения комиссии, отказывали в регистрации и другое.

София Саттарова