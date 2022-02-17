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Новости 10:33

ГИК одобрил новые перестановки в территориальных избиркомах

фото ЗакС политика ГИК одобрил новые перестановки в территориальных избиркомах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 17 февраля решила назначить двух новых членов территориального избиркома № 8. Трансляция заседания шла в соцсети "ВКонтакте".

Одно из вакантных мест по квоте "Единой России" отдали представителю партии Елене Ермаковой. На другое место поступило только одно предложение, сообщил на заседании зампред ГИК Олег Зацепа. По его словам, кандидата Николая Назарка выдвинуло Всероссийское общество инвалидов. За назначение указанных членов в комиссию члены Горизбиркома проголосовали единогласно.

Также ГИК 17 февраля одобрил выход из ТИК № 32 Екатерины Нефедовой. Она подала соответствующее личное заявление, сообщила член Горизбиркома Екатерина Астафьева. По ее словам, Нефедову в состав комиссии выдвинул Студенческий клуб Санкт-Петербурга. Предложения на освободившееся место Горизбирком решил принимать с 18 февраля по 4 марта. 

София Саттарова


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