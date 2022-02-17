Суд отменил решение о признании экстремистской одной из песен "Порнофильмов"

Решение Дзержинского районного суда Волгограда, который внес одну из песен рок-группы "Порнофильмы" в реестр запрещенной и экстремистской информации, отменил суд вышестоящей инстанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Таким образом, дело рассмотрят заново.

Отметим, что группа "Порнофильмы" и ее лидер Владимир Котляров отличаются активной гражданской позицией, которую они выражают в интервью и творчестве. Котляров критикует сложившийся в России политический режим и, в частности, политику Кремля на Украине, за что ему время от времени достается от представителей консервативно-патриотического лагеря.