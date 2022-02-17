Петербург удерживает лидерство в стране по числу новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки зарегистрировали 180 622 новых случая заражения коронавирусом. Это на 1338 случаев больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 790 человек (на 42 больше, чем накануне). Сумели поправиться 185 082 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург – 16 595 новых больных (на 4293 меньше, чем накануне), за ним следуют Москва – 9705, и Красноярский край – 7617. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправился 27 271 человек и скончались 74 (накануне – 75).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Франции и Германии.