Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии

Суд отправил 67-летнего Юрия Жданова, приходящегося отцом бывшему директору ФБК* Ивану Жданову, в колонию общего режима на три года, передают сторонники Алексея Навального в своих аккаунтах в социальных сетях.

По версии следствия, Юрий Жданов, будучи чиновником в Ненецком автономном округе, безосновательно распорядился выделить социальное жилье не нуждавшейся в нем просительнице. Иван Жданов и другие сторонники Навального убеждены в политической подоплеке дела и в том, что оно является местью и инструментом давления на оппозиционеров.

Отметим, что преследование Юрия Жданова носило драматический характер: сначала ему дали условный срок, что оппозиционеры встретили с облегчением, но затем повторно задержали и судили. Формальным основанием стало то, что до рассмотрения апелляции он покинул административные границы НАО, где проходил процесс. Во время следствия, находясь в СИЗО, Юрий Жданов испытывал серьезные проблемы со здоровьем.