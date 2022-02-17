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Новости 12:01

Вишневский заступился за "Винный городок"

фото ЗакС политика Вишневский заступился за "Винный городок"

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") направил обращение председателю КГИОП Сергею Макарову и начальнику Госстройнадзора Владимиру Болдыреву с требованием прекратить снос исторического здания "Васильевского винного городка" на Уральской улице. 

Вечером 16 февраля депутат посетил стройку и обнаружил тяжелую технику на участке: экскаватор и строительный манипулятор. Само здание, по его словам, сильно повреждено. Он отметил, что компания "Максидом", которой принадлежит участок, в 2020 году пообещала сохранить историческое здание, а не сносить. В то же время она смогла получить разрешение комитета на восстановление здания. 

Депутат запросил проект реконструкции и разрешение на проведение работ, а также поинтересовался, предусматривается ли демонтаж каких-либо частей здания. На время разбирательства он требует прекратить снос "Винного городка".

Здание "Винного городка" построено в 1806 году. До 2019 года оно входило в реестр объектов культурного наследия. Из-за масштабной перестройки в конце XIX века КГИОП решил, что здание утратило историческую ценность. 

Константин Леньков


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