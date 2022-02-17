РБК: Следователи проверяют посты Толоконниковой* на предмет оскорбления чувств верующих

Записи в различных аккаунтах активистки Надежды Толоконниковой* стали объектом интереса для Следственного комитета, о чем пишет РБК со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Посты участницы группы Pussy Riot проверят на возможное наличие в них оскорбления чувств верующих.

В случае, если к Толоконниковой* применят соответствующее положение УК (ч. 1 ст. 148), ей грозит до года лишения свободы. Впрочем, активистка давно находится в эмиграции, откуда в декабре она заявила об отказе маркировать свой контент "иноагентскими" сносками.

Отметим, что Толоконникова* уже преследовалась государством за оскорбление чувств верующих, отбыв почти два года в заключении после скандального исполнения "панк-молебна" в Храме Христа Спасителя в 2012 году.

*Внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: вДудь / YouTube (скриншот)