ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:49

РБК: Следователи проверяют посты Толоконниковой* на предмет оскорбления чувств верующих

фото ЗакС политика РБК: Следователи проверяют посты Толоконниковой* на предмет оскорбления чувств верующих

Записи в различных аккаунтах активистки Надежды Толоконниковой* стали объектом интереса для Следственного комитета, о чем пишет РБК со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Посты участницы группы Pussy Riot проверят на возможное наличие в них оскорбления чувств верующих.

В случае, если к Толоконниковой* применят соответствующее положение УК (ч. 1 ст. 148), ей грозит до года лишения свободы. Впрочем, активистка давно находится в эмиграции, откуда в декабре она заявила об отказе маркировать свой контент "иноагентскими" сносками. 

Отметим, что Толоконникова* уже преследовалась государством за оскорбление чувств верующих, отбыв почти два года в заключении после скандального исполнения "панк-молебна" в Храме Христа Спасителя в 2012 году.

*Внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: вДудь / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама