Алескеров хочет наделить Смольный правом судиться с загрязнителями воздуха

Депутат петербургского парламента Андрей Алескеров внес на рассмотрение коллег законопроект, по которому Смольный наделяется полномочиями подавать судебные иски к загрязнителям атмосферы. Справедливоросс указывает, что Экологический кодекс города до сих пор не приведен в соответствие с нормами федерального законодательства и что пора сделать шаг в этом направлении.

"С принятием закона у исполнительной власти Санкт-Петербурга появится возможность использовать принятую Министерством природных ресурсов и экологии в 2021 году Методику оценки вреда, причиненного экологии в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. В Санкт-Петербурге имеется свыше 600 таких источников, которые находятся под контролем региональных структур", - отметил Алескеров.

При этом депутат признает, что правоприменительная практика в вопросах ущерба окружающей среде, особенно в части его обоснования, достаточно сложна, и потребуется определенное время для ее наработки. В дальнейшем, оттолкнувшись от петербургского опыта, Алескеров планирует подготовить поправки в Методику и отправить ее на рассмотрение профильных федеральных чиновников. Его законопроект уже одобрил губернатор Александр Беглов.