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Новости 15:26

Смольный готовится выставить на торги "Царский вокзал" в Пушкине  и особняк Мессонье

фото ЗакС политика Смольный готовится выставить на торги "Царский вокзал" в Пушкине  и особняк Мессонье

Чиновники из петербургского правительства раскрыли свои планы относительно нескольких объектов культурного наследия, пребывающих в неудовлетворительном состоянии. Пятнадцать из них, как сообщили в комитете имущественных отношений ТАСС, в ближайшее время разыграют на торгах в рамках программы "Рубль за метр". В число этих памятников, в частности, вошел "Царский (Императорский) вокзал" в Пушкине, особняк Г. К. Мессонье на Васильевском острове, соседствующий с популярным пространством "Севкабель порт", дача И. Ф. Кречева в Сестрорецке и казарма Первого учебного морского экипажа в Кронштадте.

Программа "Рубль за метр" стартовала три года назад, с тех пор под ее эгидой арендаторы взялись восстановить пять исторических зданий. Условия сделки таковы, что после проведенной реставрации объекта за свой счет арендатор получает право платить льготную аренду: один рубль за один квадратный метр в год. На время ремонтных работ размер аренды определяется условиями, выдвинутыми на аукционе.


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