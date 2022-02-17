Ученый Боровков предположил, что с Петербурга может начаться шестая волна пандемии

Глава Центра компетенций НТИ СПбПУ, специализирующийся на прогнозировании пандемии коронавируса, Алексей Боровков предрекает появление и распространение в России шестой по счету волны пандемии. По его прогнозу, она может начаться в период белых ночей в Петербурге, так как летом это одно из самых популярных туристических направлений.

"Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну", - гласит умозаключение ученого, которое приводит РИА "Новости".

С конца февраля Боровков ожидает постепенный спад заболеваемости, но уже к середине апреля, по его прикидкам, она может вернуться на уровень сегодняшних значений. Ключевую деталь этого процесса ученый сформулировал так: "Выздоровление будет происходить медленнее, чем рост".

Его прогностическая математическая модель для двух столиц рассчитана на период до конца лета, причем "прогноз имеет актуальность ровно до начала следующей волны".