ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:19

Латвия откроет россиянам въезд при наличии отрицательного теста на COVID-19

фото ЗакС политика Латвия откроет россиянам въезд при наличии отрицательного теста на COVID-19

Начиная с 1 марта для российский туристов будет открыт въезд в Латвию при наличии отрицательного ПЦР-теста, уведомил Delfi парламентский секретарь Министерства иностранных дел страны Янис Бекерис.

Для въезжающих в прибалтийское государство отменяется также обязательный карантин.

Ранее граждане РФ имели право пересечь границу Латвии только при наличии европейского сертификата о вакцинации.

Отметим, выдачу своих виз страна прекращала, о возобновлении процесса не сообщалось, при этом пересечь её границы можно с обычным "шенгеном" на руках. 

Не так давно, напомним, Таиланд одобрил отечественную вакцину "Спутник Лайт" для въезда туристов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама