Латвия откроет россиянам въезд при наличии отрицательного теста на COVID-19

Начиная с 1 марта для российский туристов будет открыт въезд в Латвию при наличии отрицательного ПЦР-теста, уведомил Delfi парламентский секретарь Министерства иностранных дел страны Янис Бекерис.

Для въезжающих в прибалтийское государство отменяется также обязательный карантин.

Ранее граждане РФ имели право пересечь границу Латвии только при наличии европейского сертификата о вакцинации.

Отметим, выдачу своих виз страна прекращала, о возобновлении процесса не сообщалось, при этом пересечь её границы можно с обычным "шенгеном" на руках.

Не так давно, напомним, Таиланд одобрил отечественную вакцину "Спутник Лайт" для въезда туристов.