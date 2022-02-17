За свалку во Всеволожском районе с собственника земли взыскали более 1,2 млн рублей

Петроградский районный суд Петербурга постановил взыскать 1 млн 243 тысячи рублей с собственницы участка в деревне Щеглово, на котором несколько лет производилось несанкционированное складирование мусора. Об этом сообщают активисты из движения "Зеленый фронт". Истцом выступал комитет по экологическому надзору Ленобласти.

Отмечается, что ответчика не пришлось принуждать к ликвидации свалки, поскольку собственница успела сделать это добровольно. В ходе судебного разбирательства она также заявляла, что свалка нанесла ущерб ей, а не муниципалитету, но суд не отнесся к этому аргументу всерьез.

Впервые о свалке промышленных отходов в Щеглово экоактивисты сигнализировали в феврале 2020 года. Впоследствии компетентными специалистами подтвердился факт ущерба, нанесенного почве.

фото: Зеленый фронт