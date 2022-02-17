ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:26

За свалку во Всеволожском районе с собственника земли взыскали более 1,2 млн рублей

фото ЗакС политика За свалку во Всеволожском районе с собственника земли взыскали более 1,2 млн рублей

Петроградский районный суд Петербурга постановил взыскать 1 млн 243 тысячи рублей с собственницы участка в деревне Щеглово, на котором несколько лет производилось несанкционированное складирование мусора. Об этом сообщают активисты из движения "Зеленый фронт". Истцом выступал комитет по экологическому надзору Ленобласти.

Отмечается, что ответчика не пришлось принуждать к ликвидации свалки, поскольку собственница успела сделать это добровольно. В ходе судебного разбирательства она также заявляла, что свалка нанесла ущерб ей, а не муниципалитету, но суд не отнесся к этому аргументу всерьез.

Впервые о свалке промышленных отходов в Щеглово экоактивисты сигнализировали в феврале 2020 года. Впоследствии компетентными специалистами подтвердился факт ущерба, нанесенного почве.

фото: Зеленый фронт


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама