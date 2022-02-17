Боярский просит Бастрыкина помочь девушке, годами страдающей от преследований сталкера

Петербургский депутат из Госдумы Сергей Боярский направил обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором он просит решить проблему москвички Елене Самохиной, страдающей от преследования и угроз со стороны одного мужчины. Сюжет был освещен в недавнем выпуске YouTube-проекта "Редакция" журналиста Алексея Пивоварова, и из него многие россияне узнали, что уголовное дело в связи с действиями так называемого сталкера до сих пор не возбудили. Женщине, как пишет Боярский, из-за навязчивого внимания нежелательного субъекта пришлось дважды сменить место жительства.

"В своем обращении ко мне она сообщает, что на протяжении двух лет лично, в сообщениях и в телефонных разговорах ей поступают угрозы физической расправой. Жертва преследования до сих пор не смогла защитить свои права по формальному признаку отсутствия состава преступления", - говорится в письме Бастрыкину.

Боярский подчеркивает, что еще с прошлого созыва занят темой подобного рода преследований и что единороссы готовят сразу несколько тематических законопроектов. Однако, пока они не приняты, констатирует политик, различными инцидентами приходится заниматься точечно, в связи с чем он и просит Бастрыкина взять случай Самохиной на личный контроль.