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Новости 16:59

Боярский просит Бастрыкина помочь девушке, годами страдающей от преследований сталкера

фото ЗакС политика Боярский просит Бастрыкина помочь девушке, годами страдающей от преследований сталкера

Петербургский депутат из Госдумы Сергей Боярский направил обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором он просит решить проблему москвички Елене Самохиной, страдающей от преследования и угроз со стороны одного мужчины. Сюжет был освещен в недавнем выпуске YouTube-проекта "Редакция" журналиста Алексея Пивоварова, и из него многие россияне узнали, что уголовное дело в связи с действиями так называемого сталкера до сих пор не возбудили. Женщине, как пишет Боярский, из-за навязчивого внимания нежелательного субъекта пришлось дважды сменить место жительства. 

"В своем обращении ко мне она сообщает, что на протяжении двух лет лично, в сообщениях и в телефонных разговорах ей поступают угрозы физической расправой. Жертва преследования до сих пор не смогла защитить свои права по формальному признаку отсутствия состава преступления", - говорится в письме Бастрыкину.

Боярский подчеркивает, что еще с прошлого созыва занят темой подобного рода преследований и что единороссы готовят сразу несколько тематических законопроектов. Однако, пока они не приняты, констатирует политик, различными инцидентами приходится заниматься точечно, в связи с чем он и просит Бастрыкина взять случай Самохиной на личный контроль.


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Упоминаемые персоны
Боярский Сергей Михайлович 

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