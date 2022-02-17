Беглов поздравил петербуржцев с Днём российских студотрядов

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил по случаю Дня российских студенческих отрядов, который ежегодно отмечается 17 февраля. Поздравление, адресованное горожанам, ретранслирует пресс-служба Смольного.

Губернатор напомнил, что в Северной столице студотряды не прекращали свою деятельность на протяжении более чем 70 лет.

"Студотряды – это настоящая школа жизни, а для многих это еще и прекрасные воспоминания, и верные друзья", – высказался Беглов.

На сегодняшний день в городе на Неве учреждено 120 студенческих бригад, в которых состоят свыше 3 тысяч петербуржцев.

Беглов отметил, что молодые люди помогают на стройках, трудятся в детских лагерях и медицинских организациях, уезжают на археологические раскопки. Кроме того, в период пандемии многие подключились к помощи врачам, работающим в том числе в "красных зонах".