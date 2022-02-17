ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:56

Беглов поздравил петербуржцев с Днём российских студотрядов

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днём российских студотрядов

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил по случаю Дня российских студенческих отрядов, который ежегодно отмечается 17 февраля. Поздравление, адресованное горожанам, ретранслирует пресс-служба Смольного.

Губернатор напомнил, что в Северной столице студотряды не прекращали свою деятельность на протяжении более чем 70 лет.

"Студотряды – это настоящая школа жизни, а для многих это еще и прекрасные воспоминания, и верные друзья", – высказался Беглов.

На сегодняшний день в городе на Неве учреждено 120 студенческих бригад, в которых состоят свыше 3 тысяч петербуржцев.

Беглов отметил, что молодые люди помогают на стройках, трудятся в детских лагерях и медицинских организациях, уезжают на археологические раскопки. Кроме того, в период пандемии многие подключились к помощи врачам, работающим в том числе в "красных зонах".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама