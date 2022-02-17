Из Боткинской больницы выписали 101-летнюю петербурженку, победившую COVID-19

Пожилая петербурженка смогла, будучи в сильно преклонном возрасте, побороть коронавирусную инфекцию: в городском комитете по здравоохранению сообщили о выписке 101-летней пациентки.

Пенсионерка попала в отделение реанимации и интенсивной терапии Боткинской больницы в тяжёлом состоянии с подтверждённым COVID-19 23 января. Уточняется, что у неё имелись сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Врачам удалось стабилизировать состояние женщины, поэтому уже через четыре дня её перевели в обычное инфекционное отделение.

В четверг, 17 февраля, пожилая дама наконец получила долгожданный отрицательный ПЦР-тест, в связи с чем её было решено отпустить домой.