ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:52

Ввиду приближающегося штормового ветра Смольный объявил "жёлтый" уровень опасности

фото ЗакС политика Ввиду приближающегося штормового ветра Смольный объявил "жёлтый" уровень опасности

Власти Петербурга объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за штормового порывистого ветра, приближающегося к городу, информирует пресс-служба Смольного.

Ранее в Росгидрометцентре известили, что начиная с 18:00 четверга 17 февраля по 19:00 пятницы следующего дня в городе будет бушевать ветер порывами до до 20 м/с.

"Жёлтый" является вторым уровнем опасности, означающим потенциально опасную погоду.

Автомобилистов призывали вести себя максимально сконцентрированно на дороге, по возможности отказавшись от поездок на транспорте. Аналогичная просьба обращена и к пешеходам.

Кроме того, из-за штормового ветра было принято закрыть створы петербургской дамбы вечером 17 февраля.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама