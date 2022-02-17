Ввиду приближающегося штормового ветра Смольный объявил "жёлтый" уровень опасности

Власти Петербурга объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за штормового порывистого ветра, приближающегося к городу, информирует пресс-служба Смольного.

Ранее в Росгидрометцентре известили, что начиная с 18:00 четверга 17 февраля по 19:00 пятницы следующего дня в городе будет бушевать ветер порывами до до 20 м/с.

"Жёлтый" является вторым уровнем опасности, означающим потенциально опасную погоду.

Автомобилистов призывали вести себя максимально сконцентрированно на дороге, по возможности отказавшись от поездок на транспорте. Аналогичная просьба обращена и к пешеходам.

Кроме того, из-за штормового ветра было принято закрыть створы петербургской дамбы вечером 17 февраля.