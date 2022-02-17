Горсуд обязал администрацию Петергофа предоставить документы местному депутату

Муниципальная администрация города Петергоф будет вынуждена передать местному депутату-самовыдвиженцу Сергею Толокнову проектно-сметную документацию на благоустройство, которую обсуждали при планировании бюджета на 2021 год. Соответствующее решение городской суд Петербурга принял 17 февраля, подтвердив более раннее решение Петродворцового районного суда, сообщил ЗАКС.Ру Толокнов.

По словам депутата, получить необходимую документацию он пытался более года. Администрация отказывала в этом, ссылаясь на защиту персональных данных. Ответчик утверждал в суде, что в документах указаны ФИО, должности и другие сведения, не подлежащие распространению без согласия субъекта персональных данных .

- Будучи депутатом, я выступаю в защиту интересов жителей округа, которые интересуются и задают вопросы: какие виды благоустройства на территории муниципального округа будут выполнены, - подчеркнул Толокнов.

Районный суд встал на сторону истца 27 сентября 2021 года. Администрация подготовила апелляционную жалобу, которая не была удовлетворена. Толокнов утверждает, что пока не собирается праздновать победу. Мундеп опасается, что ему еще придется добиваться исполнения решения суда.

- Я очень надеюсь, что они дадут документы добровольно, но есть большие сомнения. В крайнем случае, придется исполнительное производство на них открывать, чтобы их обязали предоставить документы, - заявил Толокнов.