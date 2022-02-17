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Новости 18:24

В Ленобласти смягчили антиковидные меры, разрешив общепиту и дискотекам с 21 февраля работать до 2 часов ночи

фото ЗакС политика В Ленобласти смягчили антиковидные меры, разрешив общепиту и дискотекам с 21 февраля работать до 2 часов ночи

Власти Ленинградской области приняли решение ослабить введённые в регионе антивирусные правила и позволить заведениям общественного питания, ночным клубам, а также дискотекам функционировать до 2 часов ночи. Ранее у них была возможность работать только до 23:00.

Решение обретает легитимную силу начиная с 21 февраля.

Днём ранее, 16 февраля, региональные власти известили об очередном смягчении антиковидных мер: с 21 февраля областные школьники 5-11 классов возвращаются к очному обучению. Сейчас они находятся на "ковидных" каникулах.

 


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