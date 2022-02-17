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Новости 18:57

В Выборге обрушилось здание военного музея Карельского перешейка

фото ЗакС политика В Выборге обрушилось здание военного музея Карельского перешейка

Штормовой ветер снес с лица земли здание, принадлежавшее частному военному музею Карельского перешейка в Выборге, о чем сообщается в паблике учреждения "ВКонтакте".

Обрушившийся ангар, в котором квартировал музей и который не был признан историческим памятником, располагался на Крепостной улице. Его использовали для выставки "Выборг в кино", и в день обрушения сооружение было закрыто. Пострадавших в результате инцидента не оказалось. О случившемся представители музея сообщили Министерству обороны.

"В целом вид города стал лучше и просторнее. Также наконец появилась возможность исследовать подвал ангара, который представляет собой часть сгоревшей в 1941 году казармы XVIII века", - говорится в паблике.

Отметим, что на той же Крепостной улице в Выборге находится самый старый жилой дом в России, построенный в XVI веке.

фото: Военный музей Карельского перешейка / ВКонтакте


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