Петербургские учреждения культуры продолжат поддерживать медиков, работающих с COVID-19

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский сообщил, что городские учреждения культуры продолжат оказывать поддержку медикам, работающих в COVID-стационарах.

К примеру, уточнил чиновник, 23 и 26 февраля медработники смогут на безвозмездной основе посетить концерты в Капелле, 24 февраля - программу "Упоительный Россини" в "Мюзик-Холле". На все мероприятия предварительно следует записаться.

Включительно до 31 марта билеты для медиков в Театр Эстрады будут предоставляться с 50% скидкой. От 30% до 50% скидки предусмотрено также при покупке билетов в театр "Санктъ-Петербургъ Опера".

Наконец, напомнил Пиотровский, начиная с 2020 года всем медикам организован бесплатный проход в Манеж.