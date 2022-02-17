Петербург и Осло свяжет прямое авиасообщение

Аэропорт Пулково продолжает расширять географию прямых международных рейсов: начиная с 28 апреля петербуржцы получат возможность летать в норвежскую столицу Осло. Об этом говорится на сайте компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом. Полеты туда и обратно будут производиться по четвергам и воскресеньям.

В феврале правительство Норвегии смягчило противоэпидемические ограничения, и теперь путешественникам из России не нужно будет для посещения скандинавской страны предварительно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Более того, в северной стране с недавних пор отменили масочный режим и требование повсеместного соблюдения социальной дистанции.