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Новости 19:53

Петербург и Осло свяжет прямое авиасообщение

фото ЗакС политика Петербург и Осло свяжет прямое авиасообщение

Аэропорт Пулково продолжает расширять географию прямых международных рейсов: начиная с 28 апреля петербуржцы получат возможность летать в норвежскую столицу Осло. Об этом говорится на сайте компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом. Полеты туда и обратно будут производиться по четвергам и воскресеньям.

В феврале правительство Норвегии смягчило противоэпидемические ограничения, и теперь путешественникам из России не нужно будет для посещения скандинавской страны предварительно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Более того, в северной стране с недавних пор отменили масочный режим и требование повсеместного соблюдения социальной дистанции.


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