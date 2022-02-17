Политсоветы петербургской "Единой России" обновили руководящие кадры

В политсоветах петербургского отделения "Единой России" произошла существенная ротация, сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Наиболее радикальные изменения в Центральном районе. Там состав политсовета обновился на 93,3%. В Петроградском — на 64,7%. В Кронштадтском — на 55,6%.

Изменения коснулись и руководящих постов. У 17 из 18 районных отделений в течение зимы появились новые секретари. Сразу в нескольких местных ячейках руководство перешло заместителям глав районов.

Так, в Кировском отделении место Алексея Глушакова занял замглавы районной администрации Андрей Антонец. Заместитель главы Красногвардейского района Ольга Козлова стала секретарем местной ячейки. Она сменила на этом посту Ирину Началову. Замглавы администрации Невского района Анна Дрозд стала главой районного отделения.

"Партия шагает в ногу со временем и состоит в первую очередь из людей. Мы должны стать ещё более открытыми, современными и полезными, и тогда, я уверен, жители Петербурга ответят нам взаимностью", - заявил руководитель городского отделения ЕР Сергей Боярский.

В партии анонсировали обновление руководящих органов городского отделения. Его ожидают по итогам очередной конференции реготделения, намеченной на март.