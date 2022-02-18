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Новости 10:07

Оренбургские силовики опоздали с наказанием "навальниста" за прошлогоднюю акцию

фото ЗакС политика Оренбургские силовики опоздали с наказанием "навальниста" за прошлогоднюю акцию

Полиция в Оренбурге из-за промедления не смогла добиться привлечения к административной ответственности активиста Андрея Козлова, которому попытались вменить призыв к выходу на несанкционированную акцию 31 января прошлого года. Суд, сославшись на истечение сроков давности, закрыл производство по делу, передает Telegram-канал "Апология".

Сторонника несистемной оппозиции силовики решили преследовать после изучения его аккаунтов в социальных сетях. Бюрократические процедуры затянулись, в частности, из-за долгого выбора подсудности. Протокол составили только спустя год после обнаружения на странице активиста в социальной сети контента, подпадающего под "административку". Полиция намерена обжаловать судебное решение о прекращении дела.

Напомним, что 31 января 2021 года по всей стране прошли несанкционировали акции протеста, в ходе которых граждане выражали несогласие с арестом политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения от последствий тяжелого отравления. Всего в связи с той акцией задержали беспрецедентное число граждан - более пяти тысяч.


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