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Новости 12:30

В России признали нежелательным поволжское движение "Свободный Идель-Урал"*

фото ЗакС политика В России признали нежелательным поволжское движение "Свободный Идель-Урал"*

Генеральная прокуратура 18 февраля объявила нежелательной на территории страны организацию "Свободный Идель-Урал"*. Последняя представляет собой гражданское движение коренных жителей Поволжья, исповедующих сепаратистские взгляды.

В движении состоят представители коренного населения республик Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Татарстана и Башкортостана. Важнейшую ценность для организации "Свободный Идель-Урал"*, помимо права республик на самоопределение и курса на общую демократизацию, представляют также национальные языки. На сайте движения политика Кремля в отношении малых народов и национальных республик преподносится как колонизаторская.

*Движение признано в России нежелательной организацией


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