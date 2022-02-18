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Новости 12:57

Эсеры хотят сократить до месяца переход дома на собственный счет по капремонту

фото ЗакС политика Эсеры хотят сократить до месяца переход дома на собственный счет по капремонту

Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Законодательном собрании Петербурга внесла в парламент законопроект об изменении документа о капитальном ремонте в городе. Жильцы многоквартирных домов имеют право отказаться от регионального оператора по капремонту и открыть собственный - специальный - счет по сбору денег на улучшение здания. Соответствующее решение собственники жилья принимают на общем собрании, а затем уведомляют о нем регоператора.

Сейчас на вступление решения жильцов в силу отведен год. "Справедливая Россия - За правду" предлагает сократить срок до одного месяца, следует из законопроекта.

- Как только уведомили регионального оператора, так процесс и пошел. Потому что год - это очень долго. Вроде и разрешено на спецсчет переходить, но за год многое может произойти, - пояснила в разговоре с ЗАКС.Ру лидер эсеров в Петербурге Марина Шишкина

По ее словам, идея законопроекта возникла еще в прошлом созыве парламента. Шишкина добавила, что при спецсчете жители сами могут контролировать все средства, выбирать подрядчика и принимать другие решения по капитальному ремонту. 

София Саттарова


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