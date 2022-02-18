Фигуранта "дворцового дела" Гарипова приговорили к 1,5 года колонии-поселения

Ленинский районный суд Петербурга 18 февраля назначил фигуранту "дворцового дела" Эльдару Гарипова один год и шесть месяцев колонии-поселения за нападение на силовика (ч.1 ст. 318 УК) на митинге 31 января. С учетом времени, проведенного в СИЗО, его освободили в зале суда, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На заседании присутствовал пострадавший - сотрудник Росгвардии Сергей Копа. В разговоре с ЗАКС.Ру он сказал, что требование прокуратуры назначить участнику митинга один год и восемь месяцев лишения свободы считает достаточным.

- Больше не надо, - добавил потерпевший.

Гарипов на протестной акции 31 января ударил Копу ногой, от чего у нацгвардейца порвались штаны. Позже суд постановил эти штаны уничтожить.

Участника митинга жестко задержали возле Театра юных зрителей на Пионерской площади. Его повалили на землю, а затем отвели в автозак. Задержанному потребовалась помощь врачей - молодому человеку разбили голову.

Гарипова госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Позже он подал жалобу на действия силовиков в Следственный комитет. Но уголовное дело завели в отношении него самого. Силовиков привлекать к ответственности не стали.

В ответ на утверждение стороны защиты о насилии со стороны полиции судья Евгений Никитин заявил, что в тот день на площади у ТЮЗа было много журналистов, которые не могли этого не заметить и обязательно предали бы случившееся огласке.

Адвокат Гарипова Игорь Скачко намерен обжаловать приговор.

Текст и фото - Константин Леньков