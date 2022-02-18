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Новости 12:59

Доктор Клименко рассказала о важности прививки от коронавируса для наркоманов

фото ЗакС политика Доктор Клименко рассказала о важности прививки от коронавируса для наркоманов

Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко обратилась к россиянам, страдающим от наркотической и алкогольной зависимостей и сомневающихся насчет целесообразности иммунизации от коронавируса. По ее сведениям, состоящих на учете проблема касается в наибольшей степени, поскольку они переносят инфекцию тяжелее, чем люди без зависимостей, и в том числе чаще попадают в реанимацию. При этом никаких специальных противопоказаний, мешавших бы сделать прививку, для завсегдатаев наркологических диспансеров не имеется.

"Вакцинация для таких граждан чрезвычайна показана и обязательна", - приводит ее умозаключение "Интерфакс".

Доктор медицинских наук отметила, что с начала пандемии соотечественники реже стали обращаться за наркологической помощью. При этом показатели употребления психоактивных веществ, наоборот, растут.


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