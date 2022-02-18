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Новости 13:22

Каждый пятый россиянин не пользуется интернетом

фото ЗакС политика Каждый пятый россиянин не пользуется интернетом

21 % опрошенных Фондом "Общественное мнение" (ФОМ) россиян признались, что не пользуются интернетом. В 2018 году так отвечали 28 % респондентов, однако уже в следующем году их количество сократилось до 23 %.

Доля тех, кто выходил в Сеть за последние сутки выросла с 62 % в 2018 году до 74 % в феврале 2022 года. Менее 1 % опрошенных не знают, что такое интернет.

Большинство респондентов (39 %) читают новости в поисковиках, еще 19 % используют для этого соцсети и форумы. Наиболее популярным поисковиком россияне назвали "Яндекс" (33 %), на втором месте находится Google (16 %). Среди соцсетей лидируют "ВКонтакте" (14 %), Instagram (12 %) и мессенджер Telegram (9 %). К слову, доля упоминаний последнего выросла с января 2019 года в три раза — тогда Telegram называли только 3 % опрошенных.

Фото: pixabay


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