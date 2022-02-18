В Петербурге откроют второе кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Владелец социального кафе "Добродомик" Александра Синяк объявила о скорейшем расширении проекта: на Васильевском острове должно появиться второе заведение, в котором пенсионеры смогут бесплатно пообедать. Об этом Синяк рассказала на пресс-конференции Северо-Западного института управления РАНХиГС. Открытие намечено на 22 марта. На сегодняшний день единственный "Добродомик" на улице Маршала Тухачевского кормит ежемесячно около 4-5 тысяч пенсионеров.

"Я знаю, что на кафедре социальных технологий вашего вуза также готовят психологов. И в нашем фонде существует так называемый кабинет решения проблем. Многие пожилые люди сейчас нуждаются в квалифицированной психологической помощи, им важно поговорить со специалистом и обсудить волнующие моменты", - рассказала основательница кафе.

Отметим, что в 2019 году чиновники приостановили работу "Добродомика" на Васильевском острове, разрешал конфликт исполнявший обязанности губернатора Александр Беглов. Спустя еще несколько месяцев точка закрылась по причинам, связанным с пандемией, и возродить ее впоследствии получилось по другому адресу в Красногвардейском районе.