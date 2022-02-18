Петербургские власти отдадут в аренду здание старой психлечебницы

Комитет имущественных отношений разыграет на торгах право аренды двух исторических зданий Петербурга по программе "Рубль за метр", сообщает 18 февраля РБК. Победители получат права на них сроком 49 лет.

Первые торги намечены на 2 марта, на них предложат взять в аренду здание бывшей лечебницы нервных и душевных болезней А.Э. Бари на 5-й линии Васильевского острова.

Психиатрическая клиника появилась на Васильевском острове в середине XIX века. В разное время ее пациентами были писатель Всеволод Гаршин и публицист Глеб Успенский, а художник Михаил Врубель провел здесь последние дни. Само здание площадью 949,7 кв. м находится в неудовлетворительном состоянии. Город предлагает его по ставке 305 тысяч рублей в месяц (ставка "1 рубль за 1 квадратный метр" устанавливается после выполнения ремонтных работ).

Во II-III квартале 2022 года КИО планирует выставить на торги дореволюционный особняк Волкова в Ломоносове. Здание с башенкой на Еленинской улице считается образчиком деревянного модерна, на торги его выставляли уже восемь раз. Особняк находится в неудовлетворительном состоянии, аварийным его признали еще в 2008 году. Сейчас там проведены только консервационные работы.

Программа "Рубль за метр" действует в Петербурге с 2018 года, ее цель состоит в привлечении инвесторов к восстановлению и сохранению объектов культурного наследия, пребывающих в неудовлетворительном состоянии. Здания можно взять в аренду на 49 лет с условием в первые семь лет провести в них необходимые ремонтные или реставрационные работы.

Фото: Константин Леньков