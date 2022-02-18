Лавров пожелал от США исполнения формулы "пацан сказал - пацан сделал"

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в очередной раз выступая с претензиями в адрес руководства США, определил их общую основу. В последнее время, по его словам, можно говорить о невыполнении разного рода геополитических обещаний со стороны западного партнера: как устных, так и письменных. Для выразительности чиновник прибегнул к специфической лексике.

"Не хочу к жаргону обращаться, но все-таки у нас есть такое понятие: „пацан сказал — пацан сделал". <...> Понятия должны соблюдаться и на международном уровне", - произнес Лавров в интервью RT.

Речь шла о гарантиях безопасности, которых Россия добивается от стран НАТО. В Кремле продолжают настаивать на том, чтобы североатлантический блок не расширялся на восток.